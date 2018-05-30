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Опубликовано видео боевого разворота пары истребителей Су-57
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Опубликовано видео боевого разворота пары истребителей Су-57 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
ЦХИНВАЛ, 30 мая — Sputnik. Опубликовано видео боевого разворота истребителей пятого поколения Су-57, снятое с беспилотника, сообщает РИА Новости.
Кадры сделаны во время всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018». Истребители имитировали боевой разворот и атаку наземных целей условного противника, сообщает телеканал.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Самолет предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника. Первый полет Су-57 состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Серийную партию из 12 машин ВКС России получат в 2019-м/
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