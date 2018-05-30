Опубликовано видео боевого разворота пары истребителей Су-57

ЦХИНВАЛ, 30 мая — Sputnik . Опубликовано видео боевого разворота истребителей пятого поколения Су-57, снятое с беспилотника, сообщает РИА Новости

Кадры сделаны во время всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018». Истребители имитировали боевой разворот и атаку наземных целей условного противника, сообщает телеканал.