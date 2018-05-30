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«Не только господство в воздухе». Эксперт оценил возможности Cу-57
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«Не только господство в воздухе». Эксперт оценил возможности Cу-57 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеканал «Звезда» опубликовал видео боевого разворота истребителей пятого поколения Су-57, снятое с беспилотника. Кадры сделаны во время всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018». Истребители имитировали боевой разворот и атаку наземных целей условного противника, сообщает телеканал.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Самолет предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника. Серийную партию из 12-ти машин ВКС получат в 2019 году.
В эфире радио Sputnik генеральный директор компании «Альянс Авиационных технологий Авинтел» Виктор Прядка высказал мнение, что возможности истребителя действуют на потенциального противника и морально.
"Главная задача самолета — завоевание господства в воздухе, а это значит, что он должен уничтожать любые воздушные цели, которые будут находиться в нашем небе. Вместе с тем, используя опыт предыдущего самолета семейства Су-27, самолет Су-57 имеет возможность дальнейшей модификации и может быть многофункциональным. Это значит, что он может работать не только по воздушным целям, но и по наземным площадным и точечным целям, уничтожая самые различные объекты на поверхности земли, а также углубленные бункеры. Самолет использует интеллектуальную систему, которая взаимодействует с другими самолетами, и, в зависимости от ситуации, выбирает самую опасную, главную цель, которую необходимо уничтожить в первую очередь. В данный момент, когда происходит усиление военного потенциала стран НАТО у наших границ, это имеет огромное значение, это и морально действует на потенциального противника", — сказал Виктор Прядка.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
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