В Пермском крае по учебной тревоге подняли истребители МиГ-31

"Экипажам предстояло перехватить самолет условного нарушителя государственной границы РФ . Воздушная цель была своевременно обнаружена и идентифицирована наземными радиотехническими средствами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Летчики истребительного авиационного полка выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя в зоне ответственности. Экипажи отработали задачи по перехвату и сопровождению летательного аппарата. Кроме того, были выполнены тактические элементы по принуждению к посадке условного нарушителя, уточняет ЦВО.

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 километров, радиус поражения — 280 километров. Самолет способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.