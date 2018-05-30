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Истребители МиГ-31 подняты по тревоге в Пермском крае
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Истребители МиГ-31 подняты по тревоге в Пермском крае 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Воздушная цель была своевременно обнаружена и идентифицирована наземными радиотехническими средствами противовоздушной обороны.
Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ были подняты по учебной тревоге с аэродрома Большое Савино в Пермском крае. Экипажам предстояло перехватить самолет условного нарушителя Государственной границы РФ.
Воздушная цель была своевременно обнаружена и идентифицирована наземными радиотехническими средствами противовоздушной обороны. Летчики истребительного авиационного полка выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя в зоне ответственности. Экипажи отработали задачи по перехвату и сопровождению летательного аппарата. Кроме того, были выполнены тактические элементы по принуждению к посадке условного нарушителя
Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, радиус поражения — 280 км. Самолет способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.
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