Ещё
О создании самой мощной в мире системы вооружения!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

О создании самой мощной в мире системы вооружения! 

ИноСМИ 22 минуты назад
Фото: ИноСМИ
«Сама Ченэл» (Sama Channel), лояльный режиму Асада, представил видео-отчет по штурмовых реактивным установкам, известным как «Голан-1000». Канал сообщил, что она была произведена в Сирии и является самым мощным оружием в мире.
Реактивная установка, способная поразить цели в штаб-квартире противника, вызвала интерес у военных экспертов по всему миру.
Канал попытался убедить, что «Голан-1000» не имеет аналогов в мире, сравнивая ее с другими ракетными установками. Некоторые специалисты говорят, что «Голан-1000» похож на российскую систему «ТОС-1А», известную как «Солнцепек».
Другие эксперты считают, что «Голан-1000» похожа на немецкую «Штурмтигр», которая использовалась во время Второй мировой войны. Существует также мнение, что реактивная установка «Голан-1000» напоминает ракеты «Катюша», которые использовала советская армия на заключительном этапе Великой Отечественной войны.
По словам «Сама Ченэл», ракетная пусковая установка способна вести огонь ракетами рекордного калибра в 500 мм и весом в полтонны.
Штурмовые реактивные установки оборудованы неуправляемыми ракетами. Их основная функция заключается в оказании огневой поддержки сухопутным войскам и в уничтожении источников огня, сил ПВО, бронемашин и вражеских целей на поле битвы. Они способны противостоять вражескому огню и средствам ПВО, выстреливая большим количеством ракет за очень короткое время. Тем самым они помогают решать важные задачи в критические моменты боевых действий. Ракетные установки обычно используются централизованно. Они выпускают ракеты, а затем быстро перемещаются, прежде чем враг обнаружит их положение и ответит.
Боевая мощь этих ракетных установок приводит к разрушительным результатам, так как они могут выпустить по цели большое количество ракет. Однако точность этих ракет несравнима с обычной артиллерией, поэтому это оружие просто дополняет артиллерию.
ИноСМИ: последние новости
Военный писатель и противник «путинской политики»: что известно об Аркадии Бабченко За что борется Америка? Не любит гробы, но..
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки окончания санкций447
Интернет-провайдеры повысят цены с лета104
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию194
Молодая жена разочаровала Задорнова перед смертью6
Россияне решили остаться в России177
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
00:24
В убийстве Бабченко нашли «странные» обстоятельства
Криминал
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
01:18
Названы сроки окончания санкций
В мире США
05:35
Молодая жена разочаровала Задорнова перед смертью
Шоу-бизнес
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия Автоспорт
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение