О создании самой мощной в мире системы вооружения!

«Сама Ченэл» (Sama Channel), лояльный режиму Асада, представил видео-отчет по штурмовых реактивным установкам, известным как «Голан-1000». Канал сообщил, что она была произведена в Сирии и является самым мощным оружием в мире.

Реактивная установка, способная поразить цели в штаб-квартире противника, вызвала интерес у военных экспертов по всему миру.

Канал попытался убедить, что «Голан-1000» не имеет аналогов в мире, сравнивая ее с другими ракетными установками. Некоторые специалисты говорят, что «Голан-1000» похож на российскую систему «ТОС-1А», известную как «Солнцепек».

Другие эксперты считают, что «Голан-1000» похожа на немецкую «Штурмтигр», которая использовалась во время Второй мировой войны. Существует также мнение, что реактивная установка «Голан-1000» напоминает ракеты «Катюша», которые использовала советская армия на заключительном этапе Великой Отечественной войны.

По словам «Сама Ченэл», ракетная пусковая установка способна вести огонь ракетами рекордного калибра в 500 мм и весом в полтонны.

Штурмовые реактивные установки оборудованы неуправляемыми ракетами. Их основная функция заключается в оказании огневой поддержки сухопутным войскам и в уничтожении источников огня, сил ПВО, бронемашин и вражеских целей на поле битвы. Они способны противостоять вражескому огню и средствам ПВО, выстреливая большим количеством ракет за очень короткое время. Тем самым они помогают решать важные задачи в критические моменты боевых действий. Ракетные установки обычно используются централизованно. Они выпускают ракеты, а затем быстро перемещаются, прежде чем враг обнаружит их положение и ответит.

Боевая мощь этих ракетных установок приводит к разрушительным результатам, так как они могут выпустить по цели большое количество ракет. Однако точность этих ракет несравнима с обычной артиллерией, поэтому это оружие просто дополняет артиллерию.