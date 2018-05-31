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Летчики истребительной авиации ВВО перехватили самолеты условного противника в ходе тренировки в Забайкальском и Хабаровском краях
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Летчики истребительной авиации ВВО перехватили самолеты условного противника в ходе тренировки в Забайкальском и Хабаровском краях 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание при выполнении полетных заданий было уделено отработке действий по принуждению самолетов-«нарушителей» к посадке на обозначенном аэродроме.
В Хабаровском и Забайкальском краях летчики истребительных авиационных полков Восточного военного округа отработали вопросы по перехвату условных нарушителей воздушного пространства.
В ходе практической части тренировки была смоделирована ситуация по вхождению в воздушное пространство России группы летательных аппаратов условного противника, для усложнения задачи «нарушители» пересекли воздушную границу одновременно на нескольких направлениях.
Личный состав отработал действия по сигналам боевой готовности, подготовке и поднятию в воздух истребителей Су-35С и Су-30СМ, пилотированию по заданному маршруту, аэронавигации, уходу от средств огневого поражения условного противника.
Летчики отработали задачи по ведению разведки, обнаружению, идентификации и перехвату летательных аппаратов условного противника.
При выполнении летных тактических заданий пилоты выполнили фигуры сложного и высшего пилотажа, вступив в воздушную дуэль с условным противником, поочередно отработав наступательные и оборонительные маневры.
Особое внимание было уделено отработке задач по принуждению самолетов-«нарушителей» к посадке на обозначенном аэродроме.
В роли условного противника выступили летчики истребителей Су-30СМ и Су-35С тех же авиачастей.
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