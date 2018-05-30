Ещё
Под Хабаровском С-300 под прикрытием ЗРПК «Панцирь» отразили «авианалет»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Хабаровском С-300 под прикрытием ЗРПК «Панцирь» отразили «авианалет» 

РИА Новости 1 час назад
ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Военнослужащие войск противовоздушной обороны Восточного военного округа уничтожили самолеты условного противника и отразили воздушную атаку на свои позиции в Хабаровском крае, сообщает в среду пресс-служба округа.
"Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 на тренировке развернули комплексы, обнаружили цели, идентифицировали их и сопроводили. Для усложнения задачи была смоделирована ситуация по обнаружению группы воздушных целей на разных воздушных эшелонах", — говорится в сообщении.
Отмечается, что позиции зенитчиков прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Они взяли под контроль воздушное пространство, обнаружили и уничтожили «вертолеты» условного противника, которые пытались нанести ракетный удар по позициям ракетчиков.
"Военнослужащие провели электронные пуски ЗРК С-300 и ЗРПК «Панцирь», успешно поразив все воздушные цели, имитирующие различные летательные аппараты «противника», — сообщает пресс-служба.
РИА Новости: последние новости
Источник: уволена глава компании-оператора российских космодромов Правительство согласно обязать регионы публиковать данные по сфере труда РЭЦ готовит дегустационную сессию Russian Gastro Week в Германии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки окончания санкций447
Интернет-провайдеры повысят цены с лета104
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию194
Молодая жена разочаровала Задорнова перед смертью6
Россияне решили остаться в России177
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
00:24
В убийстве Бабченко нашли «странные» обстоятельства
Криминал
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
01:18
Названы сроки окончания санкций
В мире США
05:35
Молодая жена разочаровала Задорнова перед смертью
Шоу-бизнес
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия Автоспорт
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение