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МиГ-31БМ поднимали по учебной тревоге на Урале для перехвата условного нарушителя границы
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МиГ-31БМ поднимали по учебной тревоге на Урале для перехвата условного нарушителя границы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сверхзвуковые истребители— перехватчики МиГ-31БМ были подняты по тревоге с аэродрома Большое Савино в Пермском крае в ходе учений с задачей перехвата условного самолета, который незаконно пересек воздушное пространство России, сообщили в среду в пресс-службе Центрального военного округа.
"Воздушная цель была своевременно обнаружена и идентифицирована наземными радиотехническими средствами противовоздушной обороны. Летчики истребительного авиационного полка выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата и сопровождения условного нарушителя в зоне ответственности", — сказалаи в пресс-службе.
В военном округе добавили, что летчики в ходе учений выполнили тактические элементы по принуждению к посадке условного нарушителя
Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, радиус поражения — 280 км. Самолет способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.
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