МиГ-31БМ поднимали по учебной тревоге на Урале для перехвата условного нарушителя границы

МОСКВА , 30 мая. / ТАСС /. Сверхзвуковые истребители— перехватчики МиГ-31БМ были подняты по тревоге с аэродрома Большое Савино Пермском крае в ходе учений с задачей перехвата условного самолета, который незаконно пересек воздушное пространство России , сообщили в среду в пресс-службе Центрального военного округа.

"Воздушная цель была своевременно обнаружена и идентифицирована наземными радиотехническими средствами противовоздушной обороны. Летчики истребительного авиационного полка выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата и сопровождения условного нарушителя в зоне ответственности", — сказалаи в пресс-службе.

В военном округе добавили, что летчики в ходе учений выполнили тактические элементы по принуждению к посадке условного нарушителя

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, радиус поражения — 280 км. Самолет способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.