Рекордсмен по сбитым самолетам: как С-75 стал настоящим кошмаром противников

61 год назад на вооружение войск ПВО СССР был принят зенитный ракетный комплекс С-75 — рекордсмен по количеству сбитых самолетов противника среди любых аналогичных систем.

С момента принятия на вооружение С-75 стал настоящим кошмаром для авиации вероятного противника и позволил не только обеспечить безопасность Советского Союза, но и в буквальном смысле слова смог спасти несколько государств от неминуемой гибели.

Доброе утро, мистер Пауэрс

К концу 50-х годов разведывательная активность США в непосредственной близости и над территорией Советского Союза стала порядком раздражать высшее руководство СССР. Перехват одного из самых уникальных разведывательных самолетов — американского высотного разведчика U-2, сформированной в начале 50-х годов системой ПВО был практически невозможен.

С 1956 года американские самолеты-разведчики регулярно входили в воздушное пространство СССР для выполнения разведывательных миссий. Конструкция высотного разведчика, больше похоже на реактивный планер, чем на средство для аэрофотосъемки, позволяла курсировать над территорией СССР с грацией прогулочного катера и практически не беспокоиться о безопасности. В 1957 году американские военные убедились, что развернутые к тому моменту в СССР радиолокаторы и средства ПВО позволяют лишь обнаружить цель во время выполнения полета, но не могут осуществить ее перехват. После этого разведывательные полеты стали проходить по измененным маршрутам, все чаще проходившим в глубине территории СССР.

Благодаря полетам U-2 на высоте в 18-20 километров и современной оптике для фотокамер, американским военным стало известно о существовании Семипалатинского испытательного полигона, дальних бомбардировщиков Ту-95 и многих других военных секретов, которые Вооруженные силы СССР старательно оберегали, скрывая от средств наблюдения вероятного противника. Разработка универсальной управляемой зенитной ракеты, способной перехватывать цели на всем диапазоне высот превратилась в задание стратегической важности, не уступающее по своей значимости разработке атомного оружия.

В 1957 году «базовая» версия подвижного зенитного ракетного комплекса СА-75, в разработке которого принимало участие не менее 20 крупных КБ и заводов, поступила на вооружение войск ПВО СССР. Еще через три года — 1 мая 1960 года над Свердловском во время разведывательного полета на высоте в 20 километров зенитная управляемая ракета комплекса СА-75 впервые «поймала» самолет-разведчик U-2 под управлением американского летчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса, после чего разведывательные полеты над территорией СССР прекратились навсегда.

Повторный контакт

К тому моменту, как американская авиация начала регулярные бомбардировки Северного Вьетнама, а наземная боевая техника начала использоваться армией США на регулярной основе, в зенитный ракетный комплекс С-75 стараниями советских военных и представителями разработчиков было внесено большое количество изменений, касавшихся не только способа наведения ракеты на цель, но и аэродинамических особенностей ракет.

Доработки конструкции привели к тому, что уже к середине 60-х годов на вооружении советских войск ПВО помимо «базовой» версии комплекса «Двина» имелось две глубоких модификации — «Десна», с новой ракетой, снаряженной боевой частью массой под 200 килограммов, позволявшей значительно расширить зону поражения при обстреле воздушных целей и способной поражать даже высокоскоростные истребители на дальности в 30 километров, а также комплекс С-75М «Волхов» — появившийся на вооружении войск ПВО СССР в 1961 году и способный работать в условиях активного радиоэлектронного подавления средствами противника.

В 1962 году войска ПВО СССР провели уникальную операцию по повторному уничтожению самолета-разведчика U-2, правда на этот раз высокоскоростную цель сбили не над территорией СССР, а в небе дружественной Советскому Союзу Кубы , куда в рамках операции «Анадырь» Вооруженные силы СССР перебросили атомное оружие — боевые заряды и ракеты средней дальности Р-12 и Р-14 для их доставки. Данные ЦРУ о том, что на Кубе действительно находятся советские ракеты с дальностью полета до 4 тыс. километров не на шутку встревожили президента США Джона Кеннеди — переговорив с руководством ЦРУ президент США приказал проводить непрерывную аэрофотосъемку позиционных районов. Интенсивность полетов U-2 над территорией Кубы возросла в десятки раз: вместо одного «прохода» в сутки самолеты-разведчики появлялись в небе над «островом свободы» шесть раз в день.

В конце концов повышенная активность в охраняемом районе сыграла злую шутку с руководством ЦРУ и президентом Кеннеди лично — 24 октября 1962 ракетой комплекса С-75 был уничтожен самолет U-2 под управлением Рудольфа Андерсона. После этого инцидента активность разведывательной авиации США сменилась на активность дипломатическую — переговоры на высшем уровне дали старт долгому движению лидеров СССР и США на встречу друг другу и позволили разрешить «карибский кризис» без потерь.

Встреча с будущим сенатором

Советские военные, спустя несколько десятков лет рассказавшие далеко не все подробности боевой работы комплексов ПВО во Вьетнаме отмечали, что противодействие американским летчикам, особенно пилотам палубной авиации, было делом крайне опасным. Для того, чтобы расчистить квадрат от любых намеков на присутствие советских зенитных ракет, американская авиация прибегала не только к дневным, но и ночным вылетам, а также «утюжила» непроходимые леса напалмом с предельно малых высот.

Однако даже тактика применения авиации США, выстроенная с учетом массированного применения средств поражения, именно в ходе боевых действий против Северного Вьетнама сопровождалась рекордным количеством сбитых средствами ПВО самолетов. Эксперты и военные, много лет назад вышедшие в отставку, озвучивают разные цифры потерь авиации США в период вьетнамской войны, однако сходятся во мнении, что из более, чем 1300 сбитых за время боевого дежурства комплекса С-75 в разных странах, почти 85% всех потерь приходится на период боевой работы ВВС США во Вьетнаме.

«Подавляющая часть сбитых самолетов действительно пришлась на Вьетнам. Не исключено, что если еще раз поднять открытые данные о работе американской авиации и собрать все происшествия, связанные с поражением целей, заявленные цифры могут значительно вырасти», — отметил в интервью телеканалу «Звезда» военный историк Евгений Белаш

Одним из самолетов, сбитых во Вьетнаме ракетой комплекса С-75 стал A4E Skyhawk, пилотирование которого осуществлял летчик ВМС США Джон МакКейн — будущий сенатор от штата Аризона и ярый противник мирного диалога с Россией . Историки и эксперты в области безопасности отмечают, что именно «встреча» ракеты с самолетом Джона МакКейна, а также последовавший за ней пятилетний плен, оказали прямое влияние на будущего американского сенатора.

Эффективность советских комплексов ПВО во Вьетнаме приводила к тому, что на отдельных участках ВВС США полностью прекращали боевые вылеты и за несколько суток теряли до 100 боевых самолетов, «достать» которые вьетнамские ракетчики могли на любой высоте и скорости.

Автомат Калашникова

С-75 стал первым советским массовым ЗРК — современным и дешевым в производстве средство для организации противовоздушной обороны. С учетом боевой работы советских комплексов ПВО во Вьетнаме и последующих региональных конфликтов, количество произведенных для комплексов ракет измеряется тысячами единиц, что делает С-75 самым массовым из когда-либо использованных в бою комплексов ПВО.

«Если считать войну во Вьетнаме от первого до последнего дня боевой работы и взять во внимание последующие конфликты, то по самым скромным оценкам, для С-75 было произведено около 8-8,5 тысяч ракет», — пояснил в интервью телеканалу «Звезда» подполковник ПВО СССР в отставке Владимир Гончаров

Комплекс С-75 заработал неофициальное звание «автомата Калашникова» в нише средств для противовоздушной обороны — уникальный всепогодный комплекс поставлялся Советским Союзом в 45 зарубежных государств, и ограниченно применяется даже в современных локальных конфликтах с низкой интенсивностью боевых действий.