Мэттис: США будут работать над ликвидацией всех баллистических ракет КНДР 

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. США будут добиваться ликвидации всех баллистических ракет КНДР, включая системы средней дальности, которые угрожают Японии. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис на встрече со своим японским коллегой Ицунори Онодэрой на базе ВВС Хикэм на Гавайских островах.
"Мы серьезно займемся и ракетами меньшей дальности", — приводит в среду информационное агентство Kyodo слова главы Пентагона. На встрече, передает Kyodo, стороны подтвердили намерение сохранять максимальный нажим и систему санкций в отношении КНДР до тех пор, пока она полностью не откажется от оружия массового уничтожения и баллистических ракет в проверяемой и необратимой форме.
Министры обороны США и Японии высказались за активизацию патрулирования в Восточно-Китайском море для пресечения контрабандного провоза в КНДР товаров, поставки которых запрещены решениями Совета Безопасности ООН. Стороны также подтвердили важность военного присутствия США в Южной Корее.
В настоящее время там развернут контингент численностью 32 тыс. человек. В Южной Корее находятся также американские комплексы ПРО THAAD, призванные перехватывать баллистические ракеты КНДР. Против наличия этих систем на юге полуострова выступают Китай и Россия, расценивая их развертывание как попытку нарушить баланс сил в регионе.