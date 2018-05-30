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Вопреки санкциям Индия покупает ЗРК С-400 «Триумф» у РФ
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Вопреки санкциям Индия покупает ЗРК С-400 «Триумф» у РФ 

News.ru 1 час назад
Российские ЗРК С-400 «Триумф» купит Индия, сообщает The Economic Times.
По данным издания, российская сторона осуществит поставки комплексов на сумму $5,93 млрд
На пути этой сделки стоят американские санкции, которые должны будут действовать в отношении любого лица или страны, сотрудничающего с РФ в оборонной области.
Поэтому сторонам предстоит найти пути обхода этих мер.
Ранее американский глава комитета палаты представителей по вооруженным силам Уильям Торнберри заявлял, что Белый дом разочарован желанием Индии купить у России зенитные ракетные системы, но подтвердил, что введение санкций в отношении Индии маловероятно.
Более 70% вооружения индийской армии, а также ВВС, ВМС — российского производства.
Ежегодно совершаются миллиардные сделки в этой области между государствами.
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