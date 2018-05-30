Вопреки санкциям Индия покупает ЗРК С-400 «Триумф» у РФ

Российские ЗРК С-400 «Триумф» купит Индия , сообщает The Economic Times.

По данным издания, российская сторона осуществит поставки комплексов на сумму $5,93 млрд

На пути этой сделки стоят американские санкции, которые должны будут действовать в отношении любого лица или страны, сотрудничающего с РФ в оборонной области.

Поэтому сторонам предстоит найти пути обхода этих мер.

Ранее американский глава комитета палаты представителей по вооруженным силам Уильям Торнберри заявлял, что Белый дом разочарован желанием Индии купить у России зенитные ракетные системы, но подтвердил, что введение санкций в отношении Индии маловероятно.

Более 70% вооружения индийской армии, а также ВВС, ВМС — российского производства.

Ежегодно совершаются миллиардные сделки в этой области между государствами.