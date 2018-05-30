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Стала известна стоимость поставок российских ЗРК С-400 в Индию
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У российского актера трагически погиб сын
У российского актера трагически погиб сын

Стала известна стоимость поставок российских ЗРК С-400 в Индию 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Власти Индии и России завершили переговоры о стоимости поставок российских ЗРК С-400 «Триумф».
Как сообщается, Москва поставит Индии вооружение на общую сумму 400 миллиардов индийских рупий (5,93 миллиарда долларов). В настоящий момент стороны рассматривают пути обхода санкций США, которые Вашингтон может ввести против компаний и стран, сотрудничающих с оборонными и разведывательными структурами РФ.
Предполагается, что официально о заключении соглашения будет объявлено перед встречей главы РФ Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди. Она состоится в октябре текущего года, сообщает агентство «Инфореактор».
Напомним, кредитное соглашение о поставке С-400 было подписано Турцией и Россией в декабре 2017-го года.
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