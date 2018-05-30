Сверхзвуковые МиГ-31БМ перехватили «неприятеля» в Приволжье: видео 

Учения по перехвату и принуждению к посадке нарушившего границу воздушного судна провели экипажи истребителей в Пермском крае.
Истребителям МиГ-31БМ в Пермском крае пришлось подняться по учебной тревоге. Целью вылета экипажей сверхзвуковых самолетов стал, по легенде, перехват нарушителя границы.
Воздушную цель обнаружили и идентифицировали в кратчайшие сроки на земле, после чего истребители молниеносно поднялись в небо и взяли условного нарушителя на контроль.
В ходе маневров летчики на отлично отработали приемы, которые позволяют принудить неприятеля к посадке.
Ранее стало известно, что истребители-перехватчики МиГ-31БМ поступят в ЦВО до конца года. Воздушное судно способно одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.