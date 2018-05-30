Россия и Абхазия урегулируют вопросы доставки военной корреспонденции 

Палата регионов на пленарном заседании 30 мая обсудит ратификацию соглашения между Правительством России и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи.
Документ был подписан в Москве 29 июля 2017 года в целях формирования правовой основы для российско-абхазского сотрудничества в сфере передачи военной корреспонденции и её защиты при доставке военными курьерами.
В данный момент из-за отсутствия правового статуса военных фельдъегерей, вооружённых табельным оружием, возникают объективные трудности при прохождении ими таможенного и пограничного контроля. При этом создаются предпосылки к возможному несанкционированному доступу к секретной информации. Пункты соглашения позволяют военным курьерам использовать гражданские самолёты, железнодорожный и автомобильный транспорт при перемещении через государственные границы Российской Федерации и Республики Абхазия, имея при себе табельное оружие.
При рассмотрении документа в третьем чтении в Госдуме замминистра обороны Николай Панков отметил, что соглашение в полной мере отвечает интересам России, а его реализация окажет положительное воздействие на функционирование и боевую готовность воинских формирований РФ, дислоцированных на территории Республики Абхазия.