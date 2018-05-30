Россия и Абхазия договорились о доставке военной корреспонденции 

Совфед одобрил ратификацию соглашения между Правительством России и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи.
Документ был подписан в Москве 29 июля 2017 года в целях формирования правовой основы для российско-абхазского сотрудничества в сфере передачи военной корреспонденции и её защиты при доставке военными курьерами. «Цель соглашения — повысить оперативность доставки военной корреспонденции. Кроме того, документ будет способствовать сотрудничеству между Россией и Республикой Абхазия», — подчеркнула член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
В данный момент из-за отсутствия правового статуса военных фельдъегерей возникают объективные трудности при прохождении ими таможенного и пограничного контроля. При этом создаются предпосылки к возможному несанкционированному доступу к секретной информации. Пункты соглашения позволяют военным курьерам использовать гражданские самолёты, железнодорожный и автомобильный транспорт при перемещении через государственные границы Российской Федерации и Республики Абхазия, имея при себе табельное оружие.