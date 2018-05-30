Россия и Абхазия договорились о доставке военной корреспонденции

В данный момент из-за отсутствия правового статуса военных фельдъегерей возникают объективные трудности при прохождении ими таможенного и пограничного контроля. При этом создаются предпосылки к возможному несанкционированному доступу к секретной информации. Пункты соглашения позволяют военным курьерам использовать гражданские самолёты, железнодорожный и автомобильный транспорт при перемещении через государственные границы Российской Федерации и Республики Абхазия, имея при себе табельное оружие.