Боевой разворот истребителей пятого поколения Су-57 сняли с беспилотника 

Телеканал «Звезда» опубликовал снятое в ходе всеармейского этапа конкурса «Авиадартс» видео боевого разворота истребителей пятого поколения Су-57.
Съёмка была сделана с беспилотника.
Отмечается, что самолёты имитировали боевой разворот и удары по наземным целям условного противника.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии оборонного ведомства заявил, что Воздушно-космические силы страны выполнили в Сирии пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с истребителя пятого поколения Су-57.