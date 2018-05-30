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Боевой разворот истребителей пятого поколения Су-57 сняли с беспилотника
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Боевой разворот истребителей пятого поколения Су-57 сняли с беспилотника 

RT на русском 1 час назад
Телеканал «Звезда» опубликовал снятое в ходе всеармейского этапа конкурса «Авиадартс» видео боевого разворота истребителей пятого поколения Су-57.
Съёмка была сделана с беспилотника.
Отмечается, что самолёты имитировали боевой разворот и удары по наземным целям условного противника.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии оборонного ведомства заявил, что Воздушно-космические силы страны выполнили в Сирии пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с истребителя пятого поколения Су-57.
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