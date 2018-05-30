Боевой разворот истребителей пятого поколения Су-57 сняли с беспилотника

Телеканал «Звезда» опубликовал снятое в ходе всеармейского этапа конкурса «Авиадартс» видео боевого разворота истребителей пятого поколения Су-57.

Съёмка была сделана с беспилотника.

Отмечается, что самолёты имитировали боевой разворот и удары по наземным целям условного противника.