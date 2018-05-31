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Лучшие моменты «Авиадартс-2018» собрали на видео
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Лучшие моменты «Авиадартс-2018» собрали на видео 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Российские военные показали лучшие моменты конкурса «Авиадартс-2018», который состоялся под Рязанью. Зрители могут увидеть в действие новейшие образцы отечественной авиатехники, а также эпизоды учебно-боевой работы ВКС России.
Одним из самых зрелищных моментов шоу стал воздушный бой истребителей Су-35С. Кроме того, самолеты-невидимки пятого поколения Су-57 выполнили маневры высшего пилотажа, произвели бомбометание по наземным целям. Производит впечатление налет пары бомбардировщиков Ту-22М3, сбросивших на объекты условного противника около шести тонн авиабомб. Модернизированные штурмовики Су-25СМ, пикируя, выпустили ракеты.
Вертолеты Ми-8 и Ми-26 показали доставку и выгрузку на полигоне бронетехники для прикрытия десантных групп, эвакуацию спецназа, а также десантирование многотонных грузов на точность. А пилотажные группы «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты» фигуры высшего одиночного и группового пилотажа.
Впервые была продемонстрирована параллельная заправка двух бомбардировщиков Су-34 от танкера Ил-78.
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