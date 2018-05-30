В США нашли тело утонувшего при наводнении в Элликотт-Сити нацгвардейца

Американская полиция обнаружила тело солдата Национальной гвардии США , который погиб в результате наводнения в Элликотт-Сити.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что военнослужащий пропал без вести примерно два дня назад, когда пытался спасти женщину и её кошку во время разрушительного потопа в городе.

Сильный поток воды унёс его, после чего мужчина был объявлен пропавшим без вести.

Ранее губернатор американского штата Мэриленд Ларри Хоган решил объявить режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения в Элликотт-Сити.