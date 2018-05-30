Ещё
НАТО будет патрулировать воздушное пространство Черногории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО будет патрулировать воздушное пространство Черногории 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Брюссель, 29 мая /Синьхуа/ — В обнародованном сегодня заявлении НАТО говорится о том, что новому члену альянса Черногории будут предоставлены услуги по противоздушной обороне.
В заявлении говорится, что с 5 июня истребители членов НАТО Италии и Греции будут патрулировать воздушное пространство Черногории. В случае возникновения угрозы военным или гражданским самолетам или в случае нарушения границ воздушного пространства Черногории и несоблюдения международных норм, истребители немедленно будут подняты в воздух.
5 июня 2017 года Черногория стала официальным 29-м по счету членом НАТО. Из-за отсутствия у страны истребителей Черногория попросила силы альянса оказать помощь в охране воздушного пространства. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Турция и США разработали дорожную карту по сотрудничеству в сфере безопасности в сирийском городе Манбидж В Чунцинском зоопарке открылся вольер попугаев В Китае в апреле 5,759 чиновников привлечены к ответственности за нарушение "Правил из восьми пунктов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован фоторобот убийцы Бабченко68
Европа дождалась альтернативы российскому газу784
«Все пошло не так»: Сорос предрек глобальный кризис38
Названы предварительные причины убийства Бабченко211
В Британии начали задерживать детей из России93
Видео
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия Автоспорт
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
00:43
Европа дождалась альтернативы российскому газу
Экономика Статьи
00:16
В Петербурге горит знаменитый «Пассаж»
Пожары Катастрофы
00:59
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным
Шоу-бизнес
01:52
В Крыму ответили Украине на «проблемный» мост
Политика
00:10
Волгоградский каратист избил продавщицу из-за босоножек
Происшествия Криминал
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение