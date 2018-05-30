НАТО будет патрулировать воздушное пространство Черногории 

Брюссель, 29 мая /Синьхуа/ — В обнародованном сегодня заявлении НАТО говорится о том, что новому члену альянса Черногории будут предоставлены услуги по противоздушной обороне.
В заявлении говорится, что с 5 июня истребители членов НАТО Италии и Греции будут патрулировать воздушное пространство Черногории. В случае возникновения угрозы военным или гражданским самолетам или в случае нарушения границ воздушного пространства Черногории и несоблюдения международных норм, истребители немедленно будут подняты в воздух.
5 июня 2017 года Черногория стала официальным 29-м по счету членом НАТО. Из-за отсутствия у страны истребителей Черногория попросила силы альянса оказать помощь в охране воздушного пространства. —0—