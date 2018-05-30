НАТО будет патрулировать воздушное пространство Черногории 

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Турция и США разработали дорожную карту по сотрудничеству в сфере безопасности в сирийском городе Манбидж

В Китае в апреле 5,759 чиновников привлечены к ответственности за нарушение "Правил из восьми пунктов"