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Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
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Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника 

РИА Новости 40 минут назад
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Телеканал «Звезда» опубликовал видео боевого разворота истребителей пятого поколения Су-57, снятое с беспилотника.
Кадры сделаны во время всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018». Истребители имитировали боевой разворот и атаку наземных целей условного противника, сообщает телеканал.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Самолет предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника. Первый полет Су-57 состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Серийную партию из 12 машин ВКС России получат в 2019-м.
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