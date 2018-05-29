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АР: канадский хакер Баратов приговорен в США к пяти годам тюрьмы за кибератаки
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АР: канадский хакер Баратов приговорен в США к пяти годам тюрьмы за кибератаки 

ТАСС 29 мая 2018
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Гражданин Канады Карим Баратов во вторник приговорен в США к пяти годам тюрьмы по обвинению в осуществлении кибератак в отношении систем американской интернет-компании Yahoo. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР).
По его данным, рассматривавший дело судья в Сан-Франциско (штат Калифорния) Винс Чабриа также приговорил 23-летнего канадца к выплате штрафа в размере $250 тыс.
Баратов признал свою вину в ноябре 2017 года. Следствие утверждало, что он был связан с тремя россиянами — двумя сотрудниками ФСБ РФ и еще одним человеком, которого американская сторона также называла хакером. Этих людей минюст США объявил в розыск. Прокуратура заявляла, что Баратов предлагал свои хакерские услуги в основном на русскоязычных специализированных интернет-площадках.
Уроженец Казахстана Баратов прибыл в Канаду в 2007 году, а через четыре года получил гражданство этой страны. В марте прошлого года он был арестован в канадском Анкастере (провинция Онтарио). В тот же день власти США предъявили обвинения в совершении в 2014 году кибератак в отношении Yahoo Баратову и трем россиянам.
По данному делу был арестован только Баратов, впоследствии его экстрадировали в США. По утверждению американских властей, Баратов и россияне взломали «по меньшей мере 500 млн учетных записей» Yahoo и получили доступ к информации, представляющей разведывательную и коммерческую ценность.
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