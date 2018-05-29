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Модернизированный «Ночной охотник» будет продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018»
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Модернизированный «Ночной охотник» будет продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вертолет отличается улучшенной эргономикой кабины, на борт установлена дублирующая система управления вертолетом в отсеке летчика-оператора, усовершенствована общая функциональность боевой машины.
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») проведут презентацию нового вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» на форуме «Армия-2018» летом этого года.
Ми-28НМ — модернизированная версия боевого ударного вертолета Ми-28 Н который состоит на вооружении российской армии и предназначен для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей. Вертолет способен действовать днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.
Модернизированный вариант отличается улучшенной эргономикой кабины, на борт установлена дублирующая система управления вертолетом в отсеке летчика-оператора, усовершенствована общая функциональность боевой машины. Кроме того, Ми-28НМ имеет модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку и аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами.
Экипаж Ми-28Н — два человека. Максимальная скорость — 300 км/ч, динамический потолок — 5,6 км, взлетная масса — почти 11 тыс. кг. Ми-28Н вооружен комплексами управляемого ракетного вооружения «Атака-В» класса «воздух — поверхность» и «Стрелец» класса «воздух — воздух», несъемной подвижной 30-миллиметровой автоматической пушкой, а также блоками неуправляемых авиационных ракет (НАР) Б-8В20А для ракет типа С-8 калибра 80 мм и типа С-13 калибра 130 мм.
На вооружение частей этот вертолет должен поступить в конце 2018 года.
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