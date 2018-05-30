В Волгограде 1 июня пройдет футбольный праздник глазами детей?

В областной детской художественной галерее откроется выставка по итогам всероссийского конкурса, посвященного ЧМ-2018, «Все о футболе».

1 июня в День защиты детей в Волгоградской областной детской художественной галерее открывается выставка по итогам Всероссийского детского конкурса, посвящённого ЧМ-2018, «Всё о футболе».

Крыма, Республики Татарстан, В конкурсе приняли участие дети и подростки из художественных школ и школ искусств Краснодарского края , Волгоградской, Астраханской, Архангельской, Ярославской, Кемеровской, Липецкой, Омской областей, Санкт-Петербурга Казахстана и других. Творчество детей объединила тема спорта, над которой они работали, готовясь вместе со всей страной к предстоящему чемпионату мира по футболу. Получились эмоциональные работы, изображающие любимые виды спорта, детские спортивные игры, портреты знаменитых спортсменов, моменты матчей. И, конечно, одним из самых любимых видов спорта является футбол.

На открытии выставки состоится награждение победителей конкурса.

Для гостей выставки пройдет интерактивное занятие по рисунку в технике масляной пастели «На стадионе».

Галерея находится по адресу: Волгоград, ул. Советская, д. 26.