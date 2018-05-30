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Вести.net: Nokia привезла в Россию три доступных смартфона
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Вести.net: Nokia привезла в Россию три доступных смартфона 

Вести.Ru 17 минут назад
Фото: Вести.Ru
Некогда доминировавший на мобильном рынке бренд Nokia представил сразу три новых смартфона и самое интересное то, что это глобальная премьера и состоялась она в Москве.
Причем саму презентацию едва ли не начали с того, что у Nokia всегда были особые отношения с Россией, но прошлый раз для мирового анонса финны выбрали 15 лет назад, в 2003 году. С тех пор мобильная Nokia успела почти обанкротиться, продаться Microsoft, прекратить существование и возвратиться как бренд, принадлежащий компании HMD Global.
Лица на сцене — все те же ветераны мобильной отрасли, и сама презентация в лучших традициях. Первые лица компании цифр не называют, но излучают оптимизм и говорят, что Nokia в России не забыли. Подробности — в программе Вести.net.
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