Вести.net: Nokia привезла в Россию три доступных смартфона

Некогда доминировавший на мобильном рынке бренд Nokia представил сразу три новых смартфона и самое интересное то, что это глобальная премьера и состоялась она в Москве

Причем саму презентацию едва ли не начали с того, что у Nokia всегда были особые отношения с Россией , но прошлый раз для мирового анонса финны выбрали 15 лет назад, в 2003 году. С тех пор мобильная Nokia успела почти обанкротиться, продаться Microsoft , прекратить существование и возвратиться как бренд, принадлежащий компании HMD Global.

Лица на сцене — все те же ветераны мобильной отрасли, и сама презентация в лучших традициях. Первые лица компании цифр не называют, но излучают оптимизм и говорят, что Nokia в России не забыли. Подробности — в программе Вести.net.