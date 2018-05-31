Юные железнодорожники примут участие в открытии Детской железной дороги

1 июня открывается новый сезон движения поездов на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

Торжественное открытие приурочено к празднованию Дня защиты детей. Праздник начнется в 11:00. На линейке соберутся юные железнодорожники, которые пройдут практику в этом сезоне.

В 12:00 в первый рейс отправится поезд «Детство», которым будет управлять лучший машинист смены. В этом году им стал 14-летний Арсеньев Максим.

Всего в этот день будут бесплатно курсировать 4 рейса, которые станут доступны для экскурсии всем желающим.

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