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Юные железнодорожники примут участие в открытии Детской железной дороги
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Юные железнодорожники примут участие в открытии Детской железной дороги 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
1 июня открывается новый сезон движения поездов на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.
Торжественное открытие приурочено к празднованию Дня защиты детей. Праздник начнется в 11:00. На линейке соберутся юные железнодорожники, которые пройдут практику в этом сезоне.
В 12:00 в первый рейс отправится поезд «Детство», которым будет управлять лучший машинист смены. В этом году им стал 14-летний Арсеньев Максим.
Всего в этот день будут бесплатно курсировать 4 рейса, которые станут доступны для экскурсии всем желающим.
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