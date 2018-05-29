Скаршевский: Военный сбор на Украине не имеет никакого отношения к финансированию армии

О военном сборе

Военный сбор — 1,5% на доходы физических лиц — был введен 4 года назад (03.08.2014).

Власть аргументировала его введение тем, что необходимо финансировать армию и оборону. Отсюда и название — военный сбор.

Военный сбор не имеет никакого отношения к финансированию армии и обороны.

Это не целевой сбор и поступления от военного сбора не привязаны к расходам Министерства обороны

Военный сбор поступает в общий бюджетный котел, в нем и растворяется.

Другими словами, введение и существование военного сбора означает просто повышение налогового бремени на доходы физических лиц: к действующему налогу на доходы физических лиц в размере 18% добавили еще 1,5% в виде военного сбора и общая ставка налога, фактически, повышена до 19,5%.

Получается, что за 5 лет (включая 2018), правительство отобрало у граждан $2,3 млрд с помощью военного сбора, который к военным не имеет никакого отношения.

Так как военный сбор не является целевым и просто повышает налоговое бремя на доходы украинских граждан, необходимо его отменить. Очевидно, что граждане самостоятельно нашли бы более эффективное применение своих заработанных денег в сумме $2,3 млрд, чем государство, которое отобрало их в виде военного сбора