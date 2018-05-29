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Скаршевский: Военный сбор на Украине не имеет никакого отношения к финансированию армии
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Скаршевский: Военный сбор на Украине не имеет никакого отношения к финансированию армии 

Украина.ру 29 минут назад
Фото: Украина.ру
О военном сборе
Военный сбор — 1,5% на доходы физических лиц — был введен 4 года назад (03.08.2014).
Власть аргументировала его введение тем, что необходимо финансировать армию и оборону. Отсюда и название — военный сбор.
Военный сбор не имеет никакого отношения к финансированию армии и обороны.
Это не целевой сбор и поступления от военного сбора не привязаны к расходам Министерства обороны.
Военный сбор поступает в общий бюджетный котел, в нем и растворяется.
Другими словами, введение и существование военного сбора означает просто повышение налогового бремени на доходы физических лиц: к действующему налогу на доходы физических лиц в размере 18% добавили еще 1,5% в виде военного сбора и общая ставка налога, фактически, повышена до 19,5%.
Получается, что за 5 лет (включая 2018), правительство отобрало у граждан $2,3 млрд с помощью военного сбора, который к военным не имеет никакого отношения.
Так как военный сбор не является целевым и просто повышает налоговое бремя на доходы украинских граждан, необходимо его отменить. Очевидно, что граждане самостоятельно нашли бы более эффективное применение своих заработанных денег в сумме $2,3 млрд, чем государство, которое отобрало их в виде военного сбора
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