Шойгу: показанная на параде Победы новая техника испытывается в боях

МОСКВА , 29 мая. / ТАСС /. Новая техника, которую показали на параде Победы в Москве, такая как самолеты Су-57 и комплексы гиперзвукового оружия «Кинжал», испытывается в боевых условиях и совершенствуется. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны РФ.

"Ряд техники мы показали на параде 9 мая. Это, безусловно, и самолеты Су-57, это и новые комплексы гиперзвукового оружия «Кинжал» на носителях МиГ-31, это роботы «Уран-6» и «Уран-9». Все это поступает в войска. И мы продолжаем это не только испытывать в боевых условиях, но и, конечно, совершенствовать все это оружие", — подчеркнул Шойгу.

Он рассказал, что с начала года в войска поставлены 23 БМП-3, судно тылового обеспечения «Эльбрус», два рейдовых катера, 18 самолетов, 32 вертолета, 125 автомобилей повышенной проходимости, 155 беспилотных летательных аппаратов и другое вооружение.