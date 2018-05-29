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Шойгу: показанная на параде Победы новая техника испытывается в боях
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Шойгу: показанная на параде Победы новая техника испытывается в боях 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новая техника, которую показали на параде Победы в Москве, такая как самолеты Су-57 и комплексы гиперзвукового оружия «Кинжал», испытывается в боевых условиях и совершенствуется. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны РФ.
"Ряд техники мы показали на параде 9 мая. Это, безусловно, и самолеты Су-57, это и новые комплексы гиперзвукового оружия «Кинжал» на носителях МиГ-31, это роботы «Уран-6» и «Уран-9». Все это поступает в войска. И мы продолжаем это не только испытывать в боевых условиях, но и, конечно, совершенствовать все это оружие", — подчеркнул Шойгу.
Он рассказал, что с начала года в войска поставлены 23 БМП-3, судно тылового обеспечения «Эльбрус», два рейдовых катера, 18 самолетов, 32 вертолета, 125 автомобилей повышенной проходимости, 155 беспилотных летательных аппаратов и другое вооружение.
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