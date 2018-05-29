Проект благоустройства музея в Сергиевом Посаде выиграл в конкурсе Минстроя

Проект благоустройства территории вокруг Музея игрушки в Сергиевом Посаде стал одним из лучших в конкурсе Минстроя . Об этом сообщается в Telegram-канале КБ «Стрелка», создавшего концепцию благоустройства территории.

Работа специалистов КБ и архитектурного бюро karres+brands была представлена на конкурсе развития малых городов и исторических поселений в категории «Исторические города». На реализацию проекта город получит 50 миллионов рублей.

Единственный в России Музей игрушки находится рядом с Троице-Сергиевой Лаврой, он принимает 1,2 миллиона человек в год. Архитекторы предложили создать рядом с музеем детскую прогулочную дорожку, а также обустроить места отдыха и видовые площадки на соседних территориях, чтобы увеличить его посещаемость.

Согласно условиям конкурса, к обсуждению проекта подключили местных жителей. Также проект прошел экспертизу на предмет нарушения историко-градостроительного контекста и эффективности с экономической точки зрения