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Проект благоустройства музея в Сергиевом Посаде выиграл в конкурсе Минстроя
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Проект благоустройства музея в Сергиевом Посаде выиграл в конкурсе Минстроя 

Мослента 16 часов назад
Фото: АиФ
Проект благоустройства территории вокруг Музея игрушки в Сергиевом Посаде стал одним из лучших в конкурсе Минстроя. Об этом сообщается в Telegram-канале КБ «Стрелка», создавшего концепцию благоустройства территории.
Работа специалистов КБ и архитектурного бюро karres+brands была представлена на конкурсе развития малых городов и исторических поселений в категории «Исторические города». На реализацию проекта город получит 50 миллионов рублей.
Единственный в России Музей игрушки находится рядом с Троице-Сергиевой Лаврой, он принимает 1,2 миллиона человек в год. Архитекторы предложили создать рядом с музеем детскую прогулочную дорожку, а также обустроить места отдыха и видовые площадки на соседних территориях, чтобы увеличить его посещаемость.
Согласно условиям конкурса, к обсуждению проекта подключили местных жителей. Также проект прошел экспертизу на предмет нарушения историко-градостроительного контекста и эффективности с экономической точки зрения
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