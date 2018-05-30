Кофе на капоте и педаль в пол: вице-премьер Нахлупин проверил «Тавриду»

"Протестировал участок трассы «Таврида» (на подъезде к Белогорску). Традиционно качество покрытия дороги проверяется при помощи полного стакана воды на капоте машины. Усложнил задачу — добавил чашку горячего кофе. На скорости 120 км/ч ни одной капли не пролил! Дорога отличная!", — сообщил он.

Сегодня протестировал участок трассы Таврида (3й этап строительства, на подъезде к Белогорску). Традиционно качество покрытия дороги проверяется при помощи полного стакана воды на капоте машины. Усложнил задачу — добавил чашку горячего кофе. На скорости 120 км/ч. ни одной капли не пролил! Дорога отличная! Строители — так держать! #Нахлупин #СтроимКрым

Публикация от Нахлупин Виталий (@nakhlupin_vitaliy)

29 Май 2018 в 2:51 PDT Ранее подрядчик строительства трассы заявил, что гарантия на верхний слой дорожного покрытия «Тавриды» составляет 4 года, но в реальности он прослужит значительно дольше. При возведении дороги применяют новый вид асфальтобетонной смеси.

Трасса «Таврида» — будущая главная транспортная артерия Крыма — соединит восток и запад полуострова. Четырехполосная магистраль длиной 250,75 км от Керчи до Севастополя будет включать в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Пропускная способность трассы составит 14 тысяч единиц транспорта в сутки.