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Кофе на капоте и педаль в пол: вице-премьер Нахлупин проверил «Тавриду»
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Кофе на капоте и педаль в пол: вице-премьер Нахлупин проверил «Тавриду» 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: Наша Газета Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости Крым. Необычный тест качества строящейся федеральной трассы «Таврида» провел вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. Он проехал по новому участку дороги с полным стаканом на капоте. О результатах испытания он написал в Instagram.
"Протестировал участок трассы «Таврида» (на подъезде к Белогорску). Традиционно качество покрытия дороги проверяется при помощи полного стакана воды на капоте машины. Усложнил задачу — добавил чашку горячего кофе. На скорости 120 км/ч ни одной капли не пролил! Дорога отличная!", — сообщил он.
Сегодня протестировал участок трассы Таврида (3й этап строительства, на подъезде к Белогорску). Традиционно качество покрытия дороги проверяется при помощи полного стакана воды на капоте машины. Усложнил задачу — добавил чашку горячего кофе. На скорости 120 км/ч. ни одной капли не пролил! Дорога отличная! Строители — так держать! #Нахлупин #СтроимКрым
Публикация от Нахлупин Виталий (@nakhlupin_vitaliy)
29 Май 2018 в 2:51 PDT  Ранее подрядчик строительства трассы заявил, что гарантия на верхний слой дорожного покрытия «Тавриды» составляет 4 года, но в реальности он прослужит значительно дольше. При возведении дороги применяют новый вид асфальтобетонной смеси.
Трасса «Таврида» — будущая главная транспортная артерия Крыма — соединит восток и запад полуострова. Четырехполосная магистраль длиной 250,75 км от Керчи до Севастополя будет включать в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Пропускная способность трассы составит 14 тысяч единиц транспорта в сутки.
Генеральным подрядчиком строительства автодороги является АО «ВАД» (Санкт-Петербург) — одна из крупнейших российских дорожно-строительных компаний. Общая стоимость возведения объекта на сегодняшний день составляет 149,2 млрд рублей.
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