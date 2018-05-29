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Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» передадут Черноморскому флоту
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Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» передадут Черноморскому флоту 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 будет передан Черноморскому флоту 1 июня, сообщает Минобороны РФ.
"Первого июня на новейшем малом ракетном корабле «Вышний Волочек» будет поднят Андреевский флаг. МРК «Вышний Волочек» — шестой корабль проекта 21631 «Буян-М», способный нести на борту крылатые ракеты «Калибр», — говорится в сообщении министерства в социальной сети Facebook.
Корабль заложен 29 августа 2013 года на Зеленодольском судостроительном заводе, на воду спущен 22 августа 2016 года.
Отмечается, что в настоящее время три МРК проекта 21631 находятся в составе Каспийской флотилии. Еще два — «Зеленый Дол» и «Серпухов» — первоначально были в составе Черноморского флота. В конце 2016 года они совершили межфлотский переход и усилили Балтийский флот.
Все пять МРК в разное время участвовали в нанесении ударов крылатыми ракетами «Калибр» в Сирии. На Зеленодольском судостроительном заводе сейчас на разных стадиях строительства находятся еще пять МРК этого проекта, в том числе три для Черноморского флота.
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