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Искусственный интеллект научили распознавать людей по походке
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Искусственный интеллект научили распознавать людей по походке 

ТАСС 2 часа назад
Фото: planet-today.ru
ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Ученые из Манчестерского университета совместно с коллегами из испанского Автономного университета Мадрида разработали систему автоматического установления личности человека по его походке с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте британского учебного заведения.
Для этого исследователи собрали самую масштабную в мире базу данных о походке людей, в которую вошло около 20 тыс. записей движений ног 127 человек, сделанных с помощью специальных напольных сенсоров и камер с высоким разрешением.
"У любого человека при ходьбе можно различить около 24 различных особенностей и движений, так что каждый обладает своей собственной уникальной походкой. Таким образом, отслеживание этих движений может быть использовано, как отпечатки пальцев или сканирование сетчатки глаза, для четкого установления или подтверждения личности человека", — объяснил сотрудник Манчестерского университета Омар Костилья Рейес.
Результаты тестирования новой системы показали, что искусственный интеллект правильно распознавал человека почти в 100% случаев. Авторы разработки предлагают использовать ее в аэропортах при прохождении контроля. По их словам, технология имеет преимущество перед уже существующими, такими как сканирование отпечатков пальцев или сетчатки глаза, поскольку человеку достаточно просто прогуляться по специальной сенсорной дорожке.
Другая возможная сфера применения — медицина. Специалисты отмечают, что изменения походки зачастую связаны с нейродегенеративными заболеваниями, поэтому искусственный интеллект может быть использован для их раннего выявления.
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