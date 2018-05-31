Военные делегации стран-участниц ШОС провели под Чебаркулем рекогносцировку районов предстоящего учения «Мирная миссия-2018» 

Представители Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана ознакомились с местностью, где пройдут этапы учения, осмотрели инфраструктуру железнодорожных станций погрузки-выгрузки вооружения и военной техники.
Военные делегации стран-участниц Шанхайской организации содружества провели под Чебаркулем рекогносцировку районов предстоящего совместного антитеррористического учения «Мирная миссия-2018».
Военные представители Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китайской Народной Республики, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана ознакомились с участками проведения этапов учения, осмотрели инфраструктуру железнодорожных станций погрузки-выгрузки вооружения и военной техники, место размещения полевого лагеря.
Совместное антитеррористическое командно-штабное учение «Мирная миссия — 2018» состоится в августе на Чебаркульском полигоне.
«Мирная миссия» проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года. Последнее учение состоялось в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс около озера Иссык-Куль.