Военные делегации стран-участниц ШОС обсуждают на Урале подготовку к учению «Мирная миссия — 2018»

Военные представители Индии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсуждают замысел учения, план практических действий на полигоне в Челябинской области, а также состав привлекаемых сил и средств, которые будут задействованы в «Мирной миссии — 2018» от каждой страны. Также делегации согласовывают вопросы логистики, переброски военной техники и подразделений на территорию России.

Планируется, что в рамках учения состоится совещание начальников генеральных штабов государств-членов ШОС.

Антитеррористическое учение «Мирная миссия» проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года. Последние маневры проводились в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс около озера Иссык-Куль.