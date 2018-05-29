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Военные делегации стран-участниц ШОС обсуждают на Урале подготовку к учению «Мирная миссия — 2018»
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Военные делегации стран-участниц ШОС обсуждают на Урале подготовку к учению «Мирная миссия — 2018» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные представители Индии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана определяют замысел учения, план практических действий, а также состав привлекаемых на него сил и средств.
Военные делегации стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прибыли в Челябинскую область для обсуждения подготовки к совместному антитеррористическому командно-штабному учению «Мирная миссия — 2018», которое состоится в августе на Чебаркульском полигоне.
Военные представители Индии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсуждают замысел учения, план практических действий на полигоне в Челябинской области, а также состав привлекаемых сил и средств, которые будут задействованы в «Мирной миссии — 2018» от каждой страны. Также делегации согласовывают вопросы логистики, переброски военной техники и подразделений на территорию России.
Планируется, что в рамках учения состоится совещание начальников генеральных штабов государств-членов ШОС.
Антитеррористическое учение «Мирная миссия» проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года. Последние маневры проводились в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс около озера Иссык-Куль.
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