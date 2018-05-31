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США вводят пошлины на сталь и алюминий из ЕС
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США вводят пошлины на сталь и алюминий из ЕС 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Предприятия из стран Евросоюза должны будут выплачивать штрафные пошлины на экспорт стали и алюминия в США. Распоряжение вступит в силу в полночь или в 6.00 1 июня по среднеевропейскому времени, информировал министр торговли Уилбур Росси. Об этом сообщает телеканал ORF.
По его словам, президент США ввел таможенные пошлины на сталь и алюминий 23 марта в размере 25 и 10 процентов соответственно. Временно из-под действия тарифов были выведены Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Австралия, Евросоюз, Канада и Мексика. Срок действия исключений истекает в полночь 31 мая.
Со своей стороны, европейцы в порядке ответной меры намерены объявить о введении санкций на американскую продукцию, включая рис, кукурузу, апельсиновый сок, виски, сигары, табак, косметику, одежду и продукцию сталелитейной промышленности.
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