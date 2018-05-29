Экипажи «Ночных охотников» ЮВО на Ставрополье в ходе тренировки принудили к посадке низколетящие воздушные цели условного противника

Их имитировали транспортно-боевые вертолеты Ми-8, экипажи которых, по условиям тренировки, не отвечали на запросы диспетчерских служб и осуществляли маневрирование на предельно малых высотах.

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» Южного военного округа (ЮВО) с базированием в Ставропольском крае отработали задачи по перехвату низкоскоростных низколетящих воздушных целей в сложных метеоусловиях.

Летчики воинской части армейской авиации выполнили визуальный поиск неопознанных целей, совершающих полет на высоте ниже 50 м со скоростью менее 200 км/час, их сопровождение и принуждение к посадке.

Контроль за перемещением воздушных целей осуществляли подразделения радиотехнических войск ЮВО, передавая координаты движения обнаруженных объектов экипажам.

Имитировали неопознанные цели транспортно-боевые вертолеты Ми-8, экипажи которых, по условиям тренировки, не отвечали на запросы диспетчерских служб и осуществляли маневрирование на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

За время тренировки по перехвату воздушных целей каждый из 12 экипажей армейской авиации совершил не менее 4 вертолетовылетов.