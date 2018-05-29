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Экипажи «Ночных охотников» ЮВО на Ставрополье в ходе тренировки принудили к посадке низколетящие воздушные цели условного противника
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Экипажи «Ночных охотников» ЮВО на Ставрополье в ходе тренировки принудили к посадке низколетящие воздушные цели условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Их имитировали транспортно-боевые вертолеты Ми-8, экипажи которых, по условиям тренировки, не отвечали на запросы диспетчерских служб и осуществляли маневрирование на предельно малых высотах.
Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» Южного военного округа (ЮВО) с базированием в Ставропольском крае отработали задачи по перехвату низкоскоростных низколетящих воздушных целей в сложных метеоусловиях.
Летчики воинской части армейской авиации выполнили визуальный поиск неопознанных целей, совершающих полет на высоте ниже 50 м со скоростью менее 200 км/час, их сопровождение и принуждение к посадке.
Контроль за перемещением воздушных целей осуществляли подразделения радиотехнических войск ЮВО, передавая координаты движения обнаруженных объектов экипажам.
Имитировали неопознанные цели транспортно-боевые вертолеты Ми-8, экипажи которых, по условиям тренировки, не отвечали на запросы диспетчерских служб и осуществляли маневрирование на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.
За время тренировки по перехвату воздушных целей каждый из 12 экипажей армейской авиации совершил не менее 4 вертолетовылетов.
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