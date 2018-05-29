«Мусор начал сразу ехать отовсюду». Протесты против полигона «Сычево» обернулись задержаниями 

В Рузском районе Подмосковья прошли протесты против мусорного полигона «Сычево». В районе деревни Щелканово демонстранты попытались перекрыть дорогу мусоровозам, но им помешала полиция. Четыре человека задержаны. Один из них, местный житель Игорь, рассказал подробности Business FM:
«Нас задержали, женщину охранник скрутил. Она зашла на территорию, и он ее начал крутить. Нам инкриминируют сейчас ч. 1 ст. 19.3 — неповиновение и сопротивление, хотя сопротивления никакого не было. Там карьеры, они начали делать полигон. Якобы сделали временное размещение на три-четыре недели, но это должно быть твердое покрытие и укрытие под тентом. Они сделали постоянное. При этом там уже вскрыт пласт питьевой воды, который половину Московской области и Москвы поит».
Временный полигон открыли из-за перегруженности свалок «Ядрово» и «Храброво». По словам местных жителей, первые мусоровозы начали выгружать отходы в Щелканово 10 мая, в сутки приходит около 15 машин с 10-15 тоннами груза. Первая попытка остановить мусоровозы была предпринята еще 11 мая. О нескольких днях противостояния рассказывает местный житель Артем:
«Мусор начал сразу ехать отовсюду: и Москва, и Лобня, и Звенигород, вплоть до Одинцовского района. Сотрудники ГИБДД проверяли эти машины, документацию и отправляли, если пункт назначения был не Щелканово. После, когда мы начали изучать информацию более детально, узнали, что есть такие электронные талоны [для въезда на полигон]. У них электронных талонов не было. Мы опять заблокировали проезд транспорта — это было три дня назад — и требовали с них электронные талоны. Два дня нам удавалось блокировать проезд, сдерживать поток машин, они разворачивались и уезжали обратно. Сегодня с четырех утра мы опять там дежурили, блокировали проезд автомобилей. Активисты начали проверять документы, и оказалось, что не у всех машин, которые там стоят, электронные талоны соответствуют действительности. У каких-то машин были другие автомобильные номера, какие-то вообще назначались на другую площадку. В итоге полиция оттеснила всех протестующих, четверых задержала, отвезла в отделение, и машины беспрепятственно заехали на полигон».
Протестующие намерены проводить акции у полигона «Сычево» ежедневно.
Что касается «Ядрово» в подмосковном Волоколамске, в мае местные жители подали иски к оператору свалки о возмещении морального вреда на 5,5 млн рублей, однако городской суд их отклонил. На 17 июня назначен референдум о закрытии «Ядрово».