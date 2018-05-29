«Мусор начал сразу ехать отовсюду». Протесты против полигона «Сычево» обернулись задержаниями

В Рузском районе Подмосковья прошли протесты против мусорного полигона «Сычево». В районе деревни Щелканово демонстранты попытались перекрыть дорогу мусоровозам, но им помешала полиция. Четыре человека задержаны. Один из них, местный житель Игорь, рассказал подробности Business FM

«Нас задержали, женщину охранник скрутил. Она зашла на территорию, и он ее начал крутить. Нам инкриминируют сейчас ч. 1 ст. 19.3 — неповиновение и сопротивление, хотя сопротивления никакого не было. Там карьеры, они начали делать полигон. Якобы сделали временное размещение на три-четыре недели, но это должно быть твердое покрытие и укрытие под тентом. Они сделали постоянное. При этом там уже вскрыт пласт питьевой воды, который половину Московской области и Москвы поит».

Временный полигон открыли из-за перегруженности свалок «Ядрово» и «Храброво». По словам местных жителей, первые мусоровозы начали выгружать отходы в Щелканово 10 мая, в сутки приходит около 15 машин с 10-15 тоннами груза. Первая попытка остановить мусоровозы была предпринята еще 11 мая. О нескольких днях противостояния рассказывает местный житель Артем:

«Мусор начал сразу ехать отовсюду: и Москва, и Лобня , и Звенигород , вплоть до Одинцовского района. Сотрудники ГИБДД проверяли эти машины, документацию и отправляли, если пункт назначения был не Щелканово. После, когда мы начали изучать информацию более детально, узнали, что есть такие электронные талоны [для въезда на полигон]. У них электронных талонов не было. Мы опять заблокировали проезд транспорта — это было три дня назад — и требовали с них электронные талоны. Два дня нам удавалось блокировать проезд, сдерживать поток машин, они разворачивались и уезжали обратно. Сегодня с четырех утра мы опять там дежурили, блокировали проезд автомобилей. Активисты начали проверять документы, и оказалось, что не у всех машин, которые там стоят, электронные талоны соответствуют действительности. У каких-то машин были другие автомобильные номера, какие-то вообще назначались на другую площадку. В итоге полиция оттеснила всех протестующих, четверых задержала, отвезла в отделение, и машины беспрепятственно заехали на полигон».

Протестующие намерены проводить акции у полигона «Сычево» ежедневно.