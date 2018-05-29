Ещё
«Мусор начал сразу ехать отовсюду». Протесты против полигона «Сычево» обернулись задержаниями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Киеве совершено покушение на Аркадия Бабченко
В Киеве совершено покушение на Аркадия Бабченко

«Мусор начал сразу ехать отовсюду». Протесты против полигона «Сычево» обернулись задержаниями 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
В Рузском районе Подмосковья прошли протесты против мусорного полигона «Сычево». В районе деревни Щелканово демонстранты попытались перекрыть дорогу мусоровозам, но им помешала полиция. Четыре человека задержаны. Один из них, местный житель Игорь, рассказал подробности Business FM:
«Нас задержали, женщину охранник скрутил. Она зашла на территорию, и он ее начал крутить. Нам инкриминируют сейчас ч. 1 ст. 19.3 — неповиновение и сопротивление, хотя сопротивления никакого не было. Там карьеры, они начали делать полигон. Якобы сделали временное размещение на три-четыре недели, но это должно быть твердое покрытие и укрытие под тентом. Они сделали постоянное. При этом там уже вскрыт пласт питьевой воды, который половину Московской области и Москвы поит».
Временный полигон открыли из-за перегруженности свалок «Ядрово» и «Храброво». По словам местных жителей, первые мусоровозы начали выгружать отходы в Щелканово 10 мая, в сутки приходит около 15 машин с 10-15 тоннами груза. Первая попытка остановить мусоровозы была предпринята еще 11 мая. О нескольких днях противостояния рассказывает местный житель Артем:
«Мусор начал сразу ехать отовсюду: и Москва, и Лобня, и Звенигород, вплоть до Одинцовского района. Сотрудники ГИБДД проверяли эти машины, документацию и отправляли, если пункт назначения был не Щелканово. После, когда мы начали изучать информацию более детально, узнали, что есть такие электронные талоны [для въезда на полигон]. У них электронных талонов не было. Мы опять заблокировали проезд транспорта — это было три дня назад — и требовали с них электронные талоны. Два дня нам удавалось блокировать проезд, сдерживать поток машин, они разворачивались и уезжали обратно. Сегодня с четырех утра мы опять там дежурили, блокировали проезд автомобилей. Активисты начали проверять документы, и оказалось, что не у всех машин, которые там стоят, электронные талоны соответствуют действительности. У каких-то машин были другие автомобильные номера, какие-то вообще назначались на другую площадку. В итоге полиция оттеснила всех протестующих, четверых задержала, отвезла в отделение, и машины беспрепятственно заехали на полигон».
Протестующие намерены проводить акции у полигона «Сычево» ежедневно.
Что касается «Ядрово» в подмосковном Волоколамске, в мае местные жители подали иски к оператору свалки о возмещении морального вреда на 5,5 млн рублей, однако городской суд их отклонил. На 17 июня назначен референдум о закрытии «Ядрово».
BFM.RU: последние новости
В Петербурге открыли новые станции метро De Beers запускает производство украшений с синтетическими алмазами «Ростех» запустит переработку отходов мусорного шлака в Подмосковье. Что будет с раздельным сбором?
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня20
Европа дождалась альтернативы российскому газу720
США добрались до российских авиакомпаний55
Российская компания отменяет все рейсы6
Путина спросили про дорогой бензин480
Видео
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
00:43
Европа дождалась альтернативы российскому газу
Экономика Статьи
00:16
В Петербурге горит знаменитый «Пассаж»
Пожары Катастрофы
00:59
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным
Шоу-бизнес
01:52
В Крыму ответили Украине на «проблемный» мост
Политика
00:10
Волгоградский каратист избил продавщицу из-за босоножек
Происшествия Криминал
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
00:32
На Москву идет шторм
Погода Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение