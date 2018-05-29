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Китай готовится к ядерной войне
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Китай готовится к ядерной войне 

News.ru 1 час назад
Китайская народная республика активно разрабатывает ядерное оружие нового поколения. Страна до пяти раз в месяц проводит испытания, имитирующие ядерный взрыв.
Как сообщает South China Morning Post, КНР по разработкам опередил США. В Америке испытания проводят не чаще одного раза в месяц. За период с 2014 года китайцы провели более 200 лабораторных экспериментов по имитации ядерных взрывов.
Авторы статьи опасаются, что Китай не только отгородится от внешних угроз, но и повысит риск возникновения ядерного конфликта.
А китайский военный эксперт Ли Цзе подтвердил опасения, заявив, что «если другие страны применят в отношении КНР ядерное оружие», то им «ответят тем же». Он признался, что, возможно, в этом и кроется причина новых разработок.
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