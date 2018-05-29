Симоньян рассказала, какие страны должна спасать Россия

Сирия признала Абхазию Южную Осетию . Вот и дивно. Мы вообще должны спасать только те страны, которые: а) признают российский Крым ; б) признают все, что признаем мы; в) осуждают и не поддерживают санкции против нас. И это как минимум. Потому что хватит", — написала она в Telegram.

Ранее стало известно, что Дамаск признал независимость Абхазии и Южной Осетии.

После этого Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.

Российский Крым

Крым вновь стал российским четыре года назад по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине . За воссоединение высказались более 95 процентов жителей полуострова.

Киев по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт навсегда.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Антироссийские санкции

США и некоторые другие западные страны не первый год ведут санкционную политику в отношении России . В первую очередь это связано с украинским кризисом — Москву обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Киева.

Ситуация усугубилась в связи с инцидентом в Солсбери, где отравили двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Лондон обвинил Москву в причастности к преступлению.

Последний раз Вашингтон расширил ограничительные меры против Москвы в начале апреля. В перечень вошли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.

Москва реагирует на санкции зеркально. Недавно Госдума приняла закон о контрсанкциях.

Россия неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке ограничений контрпродуктивно.