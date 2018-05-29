Симоньян рассказала, какие страны должна спасать Россия 

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась мнением, каким странам Москве стоит помогать.
"Сирия признала Абхазию и Южную Осетию. Вот и дивно. Мы вообще должны спасать только те страны, которые: а) признают российский Крым; б) признают все, что признаем мы; в) осуждают и не поддерживают санкции против нас. И это как минимум. Потому что хватит", — написала она в Telegram.
Ранее стало известно, что Дамаск признал независимость Абхазии и Южной Осетии.
После этого Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.
Российский Крым
Крым вновь стал российским четыре года назад по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95 процентов жителей полуострова.
Киев по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт навсегда.
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Антироссийские санкции
США и некоторые другие западные страны не первый год ведут санкционную политику в отношении России. В первую очередь это связано с украинским кризисом — Москву обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Киева.
Ситуация усугубилась в связи с инцидентом в Солсбери, где отравили двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Лондон обвинил Москву в причастности к преступлению.
Последний раз Вашингтон расширил ограничительные меры против Москвы в начале апреля. В перечень вошли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.
Москва реагирует на санкции зеркально. Недавно Госдума приняла закон о контрсанкциях.
Россия неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке ограничений контрпродуктивно.