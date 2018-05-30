Партия модифицированных БМП-2 с модулем «Бережок» впервые поступит в ЦВО в этом году

ЕКАТЕРИНБУРГ , 30 мая. / ТАСС /. Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, вооруженные противотанковыми управляемыми ракетами, впервые поступят до конца года по гособоронзаказу в Центральный военный округ (ЦВО). Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

"Партию из 16 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М, вооруженных противотанковыми управляемыми ракетами, примут военнослужащие танковой дивизии, дислоцированной на Урале. Бронемашины поступят по гособоронзаказу до конца текущего года", — сказали в пресс-службе.

БМП-2М — модификация БМП-2 с боевым модулем «Бережок». Машина предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. На вооружении машины находятся автоматическая пушка калибра 30 мм и спаренный пулемет калибра 7,62 мм, противотанковые управляемые ракеты, автоматический гранатомет.

Обитаемый двухместный боевой модуль Б05Я01 «Бережок» представляет собой классическую башню БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В боевом модуле вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 установлен комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в составе Центрального военного округа в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.