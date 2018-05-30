Модернизированные БМП-2М с управляемыми ракетами поступят в ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ , 30 мая — РИА Новости . Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, вооруженные противотанковыми управляемыми ракетами, поступят до конца года по гособоронзаказу в Центральный военный округ, сообщает ЦВО.

"Партию из 16 бронемашин примут военнослужащие танковой дивизии, дислоцированной на Урале", — говорится в сообщении.

БМП-2М предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. На вооружении 30-мм автоматическая пушка и спаренный 7,62-мм пулемет, противотанковые управляемые ракеты, автоматический гранатомет. Благодаря усовершенствованной системе управления командир и наводчик действуют как единое целое и могут выбирать вид вооружения в зависимости от ситуации на поле боя. Благодаря модернизации боевые возможности машины возросли вдвое, уточняет ЦВО.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.