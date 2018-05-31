В Екатеринбурге появился первый в мире созданный роботом стрит-арт

В центре Екатеринбурга на стене жилого дома появился уникальный арт-объект: робот-принтер нарисовал по эскизу нейросети Яндекса мозаику IV века. Напомним, единственное в мире такого рода произведение, воссозданное искусственным интеллектом, появилось в рамках фестиваля «Стенограффия». "За основу эскиза для работы был взят сюжет об Ахиллесе — мозаичный пол римской виллы Ла Ольмеды, построенной в Испании в середине IV века н.э., в эпоху династии Флавиев. Специально обученная нейросеть с помощью машинных алгоритмов восстановила отсутствующие элементы позднеантичной мозаики", — пояснили организаторы. Рисунок перенесли на торец здания с помощью настенного робота-принтера, технология и программное обеспечение которого было разработано творческой командой фестиваля «Стенограффия».