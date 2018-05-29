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ЗРК С-300 «Фаворит» уничтожили авиацию «противника» под Краснодаром
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ЗРК С-300 «Фаворит» уничтожили авиацию «противника» под Краснодаром 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Краснодарском крае прошли тактико-специальные учения, в ходе которых были проведены электронные пуски ракет комплекса С-300 «Фаворит».
В ходе маневров подразделения совершили марш в заданный район, отразив по ходу движения атаку диверсионной группы и преодолев зараженный участок местности.
После этого личный состав комплекса выполнил развертывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по воздушным целям, имитирующим авиацию условного противника.
В учении было задействовано около 150 зенитчиков и около 20 единиц боевой техники.
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