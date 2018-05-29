ЗРК С-300 «Фаворит» уничтожили авиацию «противника» под Краснодаром

Краснодарском крае прошли тактико-специальные учения, в ходе которых были проведены электронные пуски ракет комплекса С-300 «Фаворит».

В ходе маневров подразделения совершили марш в заданный район, отразив по ходу движения атаку диверсионной группы и преодолев зараженный участок местности.

После этого личный состав комплекса выполнил развертывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по воздушным целям, имитирующим авиацию условного противника.

В учении было задействовано около 150 зенитчиков и около 20 единиц боевой техники.