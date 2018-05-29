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Расчеты ЗРК С-300 «Фаворит» ЮВО провели на Кубани учение с выполнением электронных пусков ракет
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Расчеты ЗРК С-300 «Фаворит» ЮВО провели на Кубани учение с выполнением электронных пусков ракет 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В решении поставленных задач было задействовано около 150 зенитчиков и около 20 единиц боевой техники.
В Краснодарском крае состоялось тактико-специальное учение с зенитно-ракетным соединением ПВО Южного военного округа, оснащенным зенитным ракетным комплексом ЗРК С-300 «Фаворит».
В ходе учения расчеты ЗРК С-300 и подразделения управления совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования расчеты С-300 отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолели зараженный участок местности, выполнили ряд специальных нормативов.
Затем личный состав комплекса выполнил развертывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по воздушным целям, имитирующим авиацию условного противника в одном из районов Кубани.
В учении было задействовано около 150 зенитчиков и около 20 единиц боевой техники.
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