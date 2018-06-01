Корейским партнерам по «Иннопрому» показали уральские предприятия

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром», которая 9-12 июля пройдет в Екатеринбурге , для корейских партнеров организовали выездные экскурсии на предприятия Свердловской области

Как сообщает департамент информполитики губернатора, этой возможностью уже воспользовались участники делегацией Корейской ассоциации международной торговли. Они побывали, в частности, на одном из ведущих российских предприятий по производству электротехнического оборудования, посетили площадку особой экономической зоны «Титановая долина» в Арамиле, якорным резидентом которой будет завод гражданской авиации.

"Мы уверены, что благодаря «Иннопрому», Свердловская область станет узнаваемой для потенциальных инвесторов из Республики Корея . Сегодня мы видим серьезный потенциал для расширения сотрудничества. Среди перспективных направлений — межвузовская кооперация и сотрудничество в сфере высоких технологий", — говорит региональный министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов

Напомним, Корея в этом году является страной-партнером выставки «Иннопром». Экспозиция республики представит более 100 компаний и организаций. Планируется, что для демонстрации привезут передовое промышленное оборудование и технологические инновации.

Всего в качестве экспонентов и участников деловых мероприятий заявлено более сотни стран.

Кстати

Одновременно с «Иннопромом» в Екатеринбурге пройдет также пятое Российско-Китайское ЭКСПО.