Кандидат в президенты Турции хочет восстановить отношения с Сирией 

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В Раде призвали власти взять под опеку семью журналиста Бабченко

Учения Черноморского флота в летнем периоде обучения поддержит авиация ЮВО

Кандидат в президенты Турции: мы укрепим добрососедство с Россией