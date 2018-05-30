Кандидат в президенты Турции хочет восстановить отношения с Сирией 

АНКАРА, 30 мая — РИА Новости. Кандидат в президенты Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что в случае его победы на выборах 24 июня Анкара восстановит дипломатические отношения с Дамаском.
"Приверженность добрососедским отношениям с РФ естественна для традиционной внешней политики Турции, и когда от нее отступают, начинают происходить негативные последствия, что мы можем наблюдать, в частности, в Сирии… Вместе с Россией мы намного быстрее и легче сможем решить сирийский кризис и проблемы, связанные с ним. И Россия, и Турция выступают за сохранение территориальной целостности Сирии. Когда я стану президентом, я сразу же отправлю в Дамаск посла", — сказал Индже.
На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), а также независимых кандидатов Мераль Акшенер, Темеля Карамоллаоглу и Догу Перинчека. Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.