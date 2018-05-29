Ещё
Почему сирийские боевики дрожат от страха перед бомбой КАБ-1500
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему сирийские боевики дрожат от страха перед бомбой КАБ-1500 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
Обозреватель издания Хейдар Салман отмечает, что после освобождения сирийской столицы Дамаска и всех его пригородов от террористов "ИГ" (запрещенная в России террористическая организация) бронетехника, танки и артиллерия перебрасываются на Южный фронт.
"Нечто подобное происходило и до битвы в Восточной Гуте, которая стала большим сюрпризом для всех из-за переброски туда элитных сил и качественного оружия", — пишет журналист.
Отдельно эксперт отмечает, что в операции могут быть задействована российская авиация, вооруженная самым современным оружием.
"Стоит отметить, что российские военные самолеты оснащены бомбой, которая напугала террористов. Они хорошо ее знают, а запах пороха до сих пор хранится в памяти выживших. Речь идет о сверхточной авиабомбе КАБ-1500. В свое время она определила исход битвы за Сальму, уничтожив укрепления террористов", — пишет Хейдар Салман.
Напомним, что в апреле Су-34 произвел бомбометание в провинции Идлиб. С помощью КАБ-1500 был уничтожен подземный бункер и узел связи террористов. Атака российского самолета была снята на видео. В ролике показы маневры бомбардировщика, потом — снятый издалека дым, а после взрыва — огромная воронка впечатляющих размеров, на дне которой видно углубление.
Авиационная бомба КАБ-1500 весом около 1,5 тонны применяется для нанесения ударов по военным объектам, складам с боеприпасами, железнодорожным линиям и горным районам. Скорость свободного падения бомбы колеблется от 550 до 1100 километров в час. Она способна пробить три метра бетона или 20 метров грунта. При этом максимальная высота сброса КАБ-1500 составляет восемь километров, а точность попадания — до четырех метров.
Российская Газета: последние новости
Банк России проведет Международный финансовый конгресс 6-8 июня Нарышкин: Бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки будет дана правовая оценка Сможет ли профориентация решить проблему "кадрового голода"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом199
Путина спросили про дорогой бензин158
Украина заявила о потере новой территории276
Пуск «Овода» с Су-57 показали на видео39
Россияне скупают водку и хлеб92
Видео
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
00:45
Украина заявила о потере новой территории
Украина В мире
01:05
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
Оружие Армия
07:00
Путина спросили про дорогой бензин
Политика
00:43
Эротическое шоу устроил пассажир в Шереметьево
Происшествия Новости Москвы
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
02:16
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом
Украина В мире
05:13
Как безрукий инвалид взял полицейского за горло
Происшествия Статьи
00:04
Пуск «Овода» с Су-57 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение