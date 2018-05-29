Авиация и флот ЧФ «уничтожили» вражескую подводную лодку

СИМФЕРОПОЛЬ , 29 мая — РИА Новости Крым . Моряки-черноморцы провели плановые противолодочные учения, во время которых отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

В учениях были задействованы корабли, дизельная подводная лодка «Новороссийск» и морская авиация ЧФ.

"В соответствие с поставленными задачами корабельная противолодочная ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Муромец» и «Ейск» осуществила поиск подводной лодки, находящейся в подводном положении, и осуществила учебную атаку с применением торпедного оружия", — пояснили в ЧФ.

Корабельная противолодочная группа действовала во взаимодействии с противолодочными самолетами-амфибиями Бе-12 и вертолетами Ка-27 морской авиации флота, которые также отработали различные тактические приемы поиска и слежения за подводной лодкой.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, несколько дней назад экипажи самолетов морской авиации Черноморского флота провели учения по поиску отряда боевых кораблей условного противника и их уничтожению, а военнослужащие групп разминирования изучили приемы и способы ведения инженерной разведки, действия групп при минировании и разминировании местности.