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Авиация и флот ЧФ «уничтожили» вражескую подводную лодку
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Авиация и флот ЧФ «уничтожили» вражескую подводную лодку 

РИА Новости Крым 51 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Моряки-черноморцы провели плановые противолодочные учения, во время которых отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
В учениях были задействованы корабли, дизельная подводная лодка «Новороссийск» и морская авиация ЧФ.
"В соответствие с поставленными задачами корабельная противолодочная ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Муромец» и «Ейск» осуществила поиск подводной лодки, находящейся в подводном положении, и осуществила учебную атаку с применением торпедного оружия", — пояснили в ЧФ.
Корабельная противолодочная группа действовала во взаимодействии с противолодочными самолетами-амфибиями Бе-12 и вертолетами Ка-27 морской авиации флота, которые также отработали различные тактические приемы поиска и слежения за подводной лодкой.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, несколько дней назад экипажи самолетов морской авиации Черноморского флота провели учения по поиску отряда боевых кораблей условного противника и их уничтожению, а военнослужащие групп разминирования изучили приемы и способы ведения инженерной разведки, действия групп при минировании и разминировании местности.
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