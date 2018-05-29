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Ирак не принял решения о покупке у России комплексов С-400
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Ирак не принял решения о покупке у России комплексов С-400 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Правительство Ирака пока не приняло решения по закупкам комплексов С-400 у России, заявил посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади.
«Насколько я знаю, сейчас не ведутся ни официальные, ни неофициальные переговоры о поставках с-400. Это не вопрос заинтересованности или незаинтересованности в С-400», — передает РИА «Новости» слова Хади.
Он отметил, что в данный момент Ирак занят итогами выборов и формированием правительства. «Так что сейчас у нас нет возможности быть вовлеченными в серьезные переговоры (по С-400 — прим. ВЗГЛЯД). На данный момент нет переговоров о покупке С-400. Переговоров нет, что означает, что иракское правительство пока не решило, покупать или не покупать С-400», — сказал посол.
Напомним, во вторник США предупредили Индию о последствиях закупки С-400 у России.
Ранее США начали реализовывать угрозы в адрес Турции из-за С-400.
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