Ирак не принял решения о покупке у России комплексов С-400

Правительство Ирака пока не приняло решения по закупкам комплексов С-400 у России , заявил посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади.

«Насколько я знаю, сейчас не ведутся ни официальные, ни неофициальные переговоры о поставках с-400. Это не вопрос заинтересованности или незаинтересованности в С-400», — передает РИА «Новости» слова Хади.

Он отметил, что в данный момент Ирак занят итогами выборов и формированием правительства. «Так что сейчас у нас нет возможности быть вовлеченными в серьезные переговоры (по С-400 — прим. ВЗГЛЯД). На данный момент нет переговоров о покупке С-400. Переговоров нет, что означает, что иракское правительство пока не решило, покупать или не покупать С-400», — сказал посол.

Напомним, во вторник США предупредили Индию о последствиях закупки С-400 у России.