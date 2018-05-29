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Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника: видео
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Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры «атаки» истребителей Су-57 по наземным целям, снятые с беспилотника.
Видео было снято в ходе всероссийского этапа конкурса «Авиадартс». Истребители имитировали боевой разворот и атаку наземных целей условного противника.
Согласно легенде маневров, истребители прикрывали бомбардировщики и также наносили удары по наземным целям. Самолеты пилотировали летчики-испытатели ОКБ Сухого Андрей Шендрик и Игорь Кругликов.
Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.
Планер самолета создан с широким применением композитных материалов. Бортовое радиоэлектронное оборудование позволяет самолету быть «глазами» всей армии, передавая полученную информацию другим самолетам, комплексам ПВО.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.
В мае текущего года самолеты приняли участие в Параде Победы, впервые пролетев над стенами Московского кремля.
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