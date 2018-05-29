Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» Центрального военного округа доставлены из Екатеринбурга к местам боевого дежурства в Сибири

Боевые расчеты с техникой совершили марш комбинированным способом из уральской столицы в Новосибирскую область , преодолев часть маршрута железнодорожным транспортом, а затем своим ходом.

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», задействованные 9 мая в военном параде в Екатеринбурге , доставлены к местам несения боевого дежурства в Сибири.

Боевые расчеты с техникой совершили марш комбинированным способом из уральской столицы в Новосибирскую область, преодолев часть маршрута железнодорожным транспортом, а затем своим ходом.

После проведения технического обслуживания расчеты С-400 «Триумф» заступят на боевое дежурство.

ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.